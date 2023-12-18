Тренер Жироны: «У нас был год Лиги чемпионов – это невероятное достижение»

В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

В преддверии этой игры главный тренер каталонского клуба Мичел поделился впечатлениями от игры команды.

«Завершить 2023 лидером испанского чемпионата – это невероятное достижение для нашей команды, но это будет трудно, поскольку «Реал» демонстрирует выдающуюся игру. Можно сказать, что наш клуб провел год Лиги чемпионов, ведь в 2023 «Жирона» является четвертой командой в Испании по общему количеству набранных очков. У нас отличная команда и отличное руководство, надеюсь, что зимой мы никого не продадим и сохраним свой состав», – сказал Мичел.

Ранее тренер «Жироны» ответил на слухи о том, что он может возглавить «Ман Сити».