Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «У нас был год Лиги чемпионов – это невероятное достижение»
Испания
18 декабря 2023, 11:15 |
784
0

Тренер Жироны: «У нас был год Лиги чемпионов – это невероятное достижение»

Мичел – о результатах команды в 2023 году

18 декабря 2023, 11:15 |
784
0
Тренер Жироны: «У нас был год Лиги чемпионов – это невероятное достижение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

В преддверии этой игры главный тренер каталонского клуба Мичел поделился впечатлениями от игры команды.

«Завершить 2023 лидером испанского чемпионата – это невероятное достижение для нашей команды, но это будет трудно, поскольку «Реал» демонстрирует выдающуюся игру. Можно сказать, что наш клуб провел год Лиги чемпионов, ведь в 2023 «Жирона» является четвертой командой в Испании по общему количеству набранных очков. У нас отличная команда и отличное руководство, надеюсь, что зимой мы никого не продадим и сохраним свой состав», – сказал Мичел.

Ранее тренер «Жироны» ответил на слухи о том, что он может возглавить «Ман Сити».

По теме:
Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Биатлон | 18 декабря 2023, 07:22 8
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё

Обзор главных событий третьего этапа Кубка мира по биатлону

А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17 декабря 2023, 16:40 1
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной

Конечно же, Мирра Андреева проиграла

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Футбол | 17.12.2023, 17:50
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Футбол | 18.12.2023, 07:59
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем