Тренер Жироны ответил на слухи о том, что он может возглавить Ман Сити

Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос журналиста о слухах относительно его возможного ухода в английский «Манчестер Сити».

«Я слышал, что меня связывали с «Ман Сити». Но это безумие думать о таком сейчас, я люблю жить сегодняшним днем, а не задумываться о будущем и я рад творить историю с «Жирной» сегодня. Я всегда готов к критике и положительным отзывам и мне приятно, что наш прогресс и оценка нашей работы заметна для всех», – сказал Мичел.

«Жирона» под руководством Мичела лидирует в Ла Лиге, имея в активе 41 очко.

Ранее наставник жиронцев оценил шансы команды взять Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки.