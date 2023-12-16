Тренер Жироны ответил на слухи о том, что он может возглавить Ман Сити
Мичел не думает о будущем, а сконцентрирован на настоящем
Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос журналиста о слухах относительно его возможного ухода в английский «Манчестер Сити».
«Я слышал, что меня связывали с «Ман Сити». Но это безумие думать о таком сейчас, я люблю жить сегодняшним днем, а не задумываться о будущем и я рад творить историю с «Жирной» сегодня. Я всегда готов к критике и положительным отзывам и мне приятно, что наш прогресс и оценка нашей работы заметна для всех», – сказал Мичел.
«Жирона» под руководством Мичела лидирует в Ла Лиге, имея в активе 41 очко.
Ранее наставник жиронцев оценил шансы команды взять Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки.
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