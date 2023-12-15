Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика выиграть титул Ла Лиги 2023/24:

«Сейчас не время говорить о том, что мы сумеем выиграть Ла Лигу, но пора сказать, что мы команда, которая стремится играть в еврокубках. Мне это очень понятно, и игроки показывают это.

Но к тому времени еще предстоит пройти долгий путь. Кроме того, мы уверены, что ни Реал, ни Барселона, ни Атлетико не собираются терять много очков.

Чтобы быть в этом квартете, мы должны выигрывать, а это очень сложно. Я не смотрю дальше следующей игры, но у меня есть ощущение, что мы будем бороться за еврокубки».

Сейчас жиронцы занимают 1-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 41 очко после 16 туров. У ближайшего преследователя «Реала» 39 пунктов.

18 декабря «красно-белые» сыграют против «Алавеса» в 17-м туре на своем стадионе «Монтиливи».

Ранее испанский журналист Франсуа Галлардо сообщал, что боссы «Барсы» трижды с начала октября встречались с агентом тренера «Жироны».