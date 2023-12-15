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Испания
15 декабря 2023, 18:13 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:18
1317
2

Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки

«Красно-белые» занимают первое место в чемпионате Испании перед 17-м туром

15 декабря 2023, 18:13 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:18
1317
2
Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика выиграть титул Ла Лиги 2023/24:

«Сейчас не время говорить о том, что мы сумеем выиграть Ла Лигу, но пора сказать, что мы команда, которая стремится играть в еврокубках. Мне это очень понятно, и игроки показывают это.

Но к тому времени еще предстоит пройти долгий путь. Кроме того, мы уверены, что ни Реал, ни Барселона, ни Атлетико не собираются терять много очков.

Чтобы быть в этом квартете, мы должны выигрывать, а это очень сложно. Я не смотрю дальше следующей игры, но у меня есть ощущение, что мы будем бороться за еврокубки».

Сейчас жиронцы занимают 1-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 41 очко после 16 туров. У ближайшего преследователя «Реала» 39 пунктов.

18 декабря «красно-белые» сыграют против «Алавеса» в 17-м туре на своем стадионе «Монтиливи».

Ранее испанский журналист Франсуа Галлардо сообщал, что боссы «Барсы» трижды с начала октября встречались с агентом тренера «Жироны».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Marca
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Комментарии 2
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Brian
Ещё с Атлетико не играли и Бетисом. После этих ирг можно будет подвести какой то итог.
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🔱Avtoigor🔱
Бачте як вони охайно підходять до тієї ситуації яка є назараз. Ніхто цілі високі собі не ставлять, це є культура команди яка наперед не забігає, радіє кожній перемозі
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