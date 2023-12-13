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  4. Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Испания
13 декабря 2023, 20:17 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:50
4037
6

Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд

Мичел может стать тренером «Барселоны»

13 декабря 2023, 20:17 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:50
4037
6
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел и Хави

Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.

Руководство «сине-грантатовых» бросило глаз на своего недавнего обидчика – главного тренера «Жироны» Мичела. Авторитетный испанский журналист Франсуа Галлардо сообщает, что боссы «Барсы» трижды с начала октября встречались с агентом тренера «Жироны».

В случае, если «Барселона» решит расстаться с Хави, Мичел может стать главным тренером каталонцев уже в следующем сезоне.

Напомним, 10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

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Источник Twitter
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Комментарии 6
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Умник
Там воды нет
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+4
contr
Так так . Якраз . Ямал і Ґаві після травми сядуть на банку в Вітя буде грати? 😫 А Довбик потягне і Чемпіонат і Лігу Чемпіонів!? Навряд! Так і Мічелу непросто з зірками буде! Барселона не Жирона☝️
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+1
Алекс 122
Если он заберет с собой довбика то можно попробовать строить игру .Левандовски уже не тянет 
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+1
ortomir
Нічого з цього не вийде. Буде як з Тен Хагом в МЮ. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
это очень читаемый ход
Витю с собой возьмет?
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+1
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