Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Мичел может стать тренером «Барселоны»
Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.
Руководство «сине-грантатовых» бросило глаз на своего недавнего обидчика – главного тренера «Жироны» Мичела. Авторитетный испанский журналист Франсуа Галлардо сообщает, что боссы «Барсы» трижды с начала октября встречались с агентом тренера «Жироны».
В случае, если «Барселона» решит расстаться с Хави, Мичел может стать главным тренером каталонцев уже в следующем сезоне.
Напомним, 10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.
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