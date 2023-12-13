Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд

Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.

Руководство «сине-грантатовых» бросило глаз на своего недавнего обидчика – главного тренера «Жироны» Мичела. Авторитетный испанский журналист Франсуа Галлардо сообщает, что боссы «Барсы» трижды с начала октября встречались с агентом тренера «Жироны».

В случае, если «Барселона» решит расстаться с Хави, Мичел может стать главным тренером каталонцев уже в следующем сезоне.

Напомним, 10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.