Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа

Жена защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга отреагировала на критику в сторону своего мужа.

«Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие знают, сколько он сделал для людей еще до войны и сколько помогал, он помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная финансовая помощь идет на армию.

У нас уже выработался иммунитет к критике, но все равно неприятно, когда идет пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более основные упреки – абсолютно безосновательны. Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на все отвечать», – рассказала Ольга.

Ранее бывший игрок «Шахтера» поделился мнением по поводу игры Ярослава Ракицкого.