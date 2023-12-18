Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Ольга рассказала, как Ярослав помогает украинскому народу
Жена защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга отреагировала на критику в сторону своего мужа.
«Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие знают, сколько он сделал для людей еще до войны и сколько помогал, он помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная финансовая помощь идет на армию.
У нас уже выработался иммунитет к критике, но все равно неприятно, когда идет пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более основные упреки – абсолютно безосновательны. Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на все отвечать», – рассказала Ольга.
Ранее бывший игрок «Шахтера» поделился мнением по поводу игры Ярослава Ракицкого.
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