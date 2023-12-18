Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 10:30 |
1914
3

Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа

Ольга рассказала, как Ярослав помогает украинскому народу

18 декабря 2023, 10:30 |
1914
3
Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицький

Жена защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга отреагировала на критику в сторону своего мужа.

«Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие знают, сколько он сделал для людей еще до войны и сколько помогал, он помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная финансовая помощь идет на армию.

У нас уже выработался иммунитет к критике, но все равно неприятно, когда идет пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более основные упреки – абсолютно безосновательны. Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на все отвечать», – рассказала Ольга.

Ранее бывший игрок «Шахтера» поделился мнением по поводу игры Ярослава Ракицкого.

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Шахтер Донецк Ольга Ракицкая Ярослав Ракицкий
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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micha(ZAKARPATTJA)
NoMad, Не треба так. Бо на відміну від українських вииників, бабкіних, тимощуків, не лишився за кордоном, не виїхав, а повернувся до своєї країни. 
   Яким би не був ракицький в період 2014 р. +, напад Росії на Україну змінив його.
  Кожен з нас в чомусь помиляється, головне це зрозуміти в потрібний час
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0
NoMad
Ой як зворушливо. За сєпара вписалась його баба. Так він допомгав, так допомагав... З пітєра. Нах за кораблем
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-2
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