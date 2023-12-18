Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуриньо хочет продлить контракт с Ромой
Италия
18 декабря 2023, 10:17 |
155
0

Жозе Моуриньо хочет продлить контракт с Ромой

Нынешнее соглашение наставника рассчитано до лета 2024 года

18 декабря 2023, 10:17 |
155
0
Жозе Моуриньо хочет продлить контракт с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо впервые публично высказался по поводу своего желания продлить контракт с римским клубом.

«Я хочу продолжить работу в «Роме». И если я останусь в «Роме», нам придется серьезно подумать об ограничениях финансового фэйр-плей, которые у нас есть, потому что, возможно, лучше работать с более молодыми игроками и давать им некоторые шансы.

Это может дать возможность молодым игрокам, в отличие от тех, кому уже нечего развивать. Я хочу продолжать свою работу и открыт для нового подхода», – отметил наставник.

Добавим, что действующий контракт Моуриньо рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется английский «Ньюкасл».

По теме:
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов
Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта
Источник Associated Press
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17 декабря 2023, 22:48 15
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ

Словения выиграла домашний турнир

А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17 декабря 2023, 16:40 1
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной

Конечно же, Мирра Андреева проиграла

Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Биатлон | 18.12.2023, 07:22
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Футбол | 18.12.2023, 07:20
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Бокс | 17.12.2023, 12:18
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 18
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 24
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем