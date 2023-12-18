Жозе Моуриньо хочет продлить контракт с Ромой

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо впервые публично высказался по поводу своего желания продлить контракт с римским клубом.

«Я хочу продолжить работу в «Роме». И если я останусь в «Роме», нам придется серьезно подумать об ограничениях финансового фэйр-плей, которые у нас есть, потому что, возможно, лучше работать с более молодыми игроками и давать им некоторые шансы.

Это может дать возможность молодым игрокам, в отличие от тех, кому уже нечего развивать. Я хочу продолжать свою работу и открыт для нового подхода», – отметил наставник.

Добавим, что действующий контракт Моуриньо рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется английский «Ньюкасл».