Моуриньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется участник Лиги чемпионов

«Ньюкасл» хочет пригласить на пост главного тренера наставника «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Руководство «Ньюкасла» не совсем довольно работой нынешнего тренера команды Эдди Хау, особенно после вылета из еврокубков.

Возвращение Моуриньо в АПЛ возможно не раньше лета 2024 года, когда истечет его контракт с «Ромой». Ранее стороны начали переговоры по поводу нового соглашения.

Ранее Моуриньо уже работал в АПЛ с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».