Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется участник Лиги чемпионов
Англия
15 декабря 2023, 22:14 |
1068
0

Моуриньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется участник Лиги чемпионов

«Ньюкасл» хочет пригласить португальца

15 декабря 2023, 22:14 |
1068
0
Моуриньо может вернуться в АПЛ. Им интересуется участник Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Ньюкасл» хочет пригласить на пост главного тренера наставника «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Руководство «Ньюкасла» не совсем довольно работой нынешнего тренера команды Эдди Хау, особенно после вылета из еврокубков.

Возвращение Моуриньо в АПЛ возможно не раньше лета 2024 года, когда истечет его контракт с «Ромой». Ранее стороны начали переговоры по поводу нового соглашения.

Ранее Моуриньо уже работал в АПЛ с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

По теме:
Тренер Ньюкасла – об эпидемии травм: «Ни одна команда не справится»
Женская ЛЧ. Бавария и Челси потеряли очки дома, Реал проиграл, ПСЖ выиграл
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Жозе Моуриньо Ньюкасл Рома Рим Эдди Хау
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Футбол | 15 декабря 2023, 16:40 80
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию

В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции

С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
Футбол | 14 декабря 2023, 23:57 23
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом

Луганчане завершили год уверенной победой

Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Футбол | 15.12.2023, 20:28
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Футбол | 15.12.2023, 19:03
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
Футбол | 15.12.2023, 22:20
Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
14.12.2023, 05:53 2
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 67
Футбол
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
14.12.2023, 20:23
Футбол
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
15.12.2023, 09:18 36
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
14.12.2023, 14:33 1
Футбол
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем