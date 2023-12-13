Рома и Моуриньо начали переговоры о продлении контракта

Римская «Рома» хочет продлить контракт со своим главным тренером Жозе Моуриньо, который действует до июня 2024 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, португальский наставник также не против остаться в Риме, но хочет получить двухлетний контракт, в то время как «волки» пока готовы предложить лишь соглашение на один год.

Отметим, что 60-летний португалец может надеяться на то, что руководители пойдут на его условия. Последнее время результаты римлян улучшились – в Серии А «волки» занимают четвертое место, идя в зоне Лиги чемпионов, а в Лиге Европы гарантировали себе выход в весеннюю стадию турнира.

Впрочем, если договориться не удастся, Моуриньо без работы точно не останется – в его услугах заинтересованы в мадридском «Реале» и, особенно, в английском «Ньюкасле».