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  4. ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»
Португалия
18 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:54
441
0

ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»

Украинский голкипер сохранил свои ворота «сухими» в поединке с «Брагой»

18 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:54
441
0
ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин сохранил свои ворота «сухими» в поединке чемпионата Португалии против «Браги» (1:0).

После игры наш соотечественник был удостоен индивидуальной награды как лучший игрок матча. В соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.

«За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо», – написал Трубин в Instagram, прикрепив пару фото с игры.

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Анатолий Трубин Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу лучший игрок
Источник Instagram
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