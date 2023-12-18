Португалия18 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:54
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ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»
Украинский голкипер сохранил свои ворота «сухими» в поединке с «Брагой»
18 декабря 2023, 09:41 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:54
441
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин сохранил свои ворота «сухими» в поединке чемпионата Португалии против «Браги» (1:0).
После игры наш соотечественник был удостоен индивидуальной награды как лучший игрок матча. В соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.
«За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо», – написал Трубин в Instagram, прикрепив пару фото с игры.
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