ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин сохранил свои ворота «сухими» в поединке чемпионата Португалии против «Браги» (1:0).

После игры наш соотечественник был удостоен индивидуальной награды как лучший игрок матча. В соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.

«За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо», – написал Трубин в Instagram, прикрепив пару фото с игры.