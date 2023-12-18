«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема

В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

В преддверии этой игры авторитетная испанская газета Diario AS написала положительный отзыв об украинском форварде каталонской команды Артеме Довбике.

«Артем Довбик – пушка «Жироны», команды, которая идет за титулом. Украинец, который совершил уже тринадцать результативных действий во всех турнирах – одно из главных открытий испанского футбола» – пишет издание.

Артем Довбик провел в этом сезоне во всех турнирах за «Жирону» 16 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре «Жироны».