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  4. «Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Испания
18 декабря 2023, 10:04 |
1907
1

«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема

Испанское издание AS – об игре украинца

18 декабря 2023, 10:04 |
1907
1
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

В преддверии этой игры авторитетная испанская газета Diario AS написала положительный отзыв об украинском форварде каталонской команды Артеме Довбике.

«Артем Довбик – пушка «Жироны», команды, которая идет за титулом. Украинец, который совершил уже тринадцать результативных действий во всех турнирах – одно из главных открытий испанского футбола» – пишет издание.

Артем Довбик провел в этом сезоне во всех турнирах за «Жирону» 16 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре «Жироны».

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Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Артем Довбик смотреть онлайн
Источник AS
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Maxcrimea10
Удачi обом нашим хлопцям в Жиронi, будемо чекати в наступнiй ЛЧ!
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