Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
18 декабря жиронцы сыграют против «Алавеса» в 17-м туре Ла Лиги
18 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Алавесом».
Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Фаворитом поединка являются хозяева. Коэффициент на их победу составляет 1.59.
Ничья котируется по 4.46. Успех «Алавеса» оценивается в 6.11.
Лондонская букмекерская контора William Hill выставил коэффициенты на наиболее вероятных авторов голов в этом матче. Наиболее вероятен мяч украинского форварда «Жироны» Артема Довбика – 1.98.
Вторым котируется Савио – 3.00, а третьим – Виктор Цыганков (3.20).
Ранее букмекеры обновили коэффициенты на титул жиронцев в Ла Лиге 2023/24.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубковой кампании 2023/24
Луганчане завершили год уверенной победой