Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны

18 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Алавесом».

Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом поединка являются хозяева. Коэффициент на их победу составляет 1.59.

Ничья котируется по 4.46. Успех «Алавеса» оценивается в 6.11.

Лондонская букмекерская контора William Hill выставил коэффициенты на наиболее вероятных авторов голов в этом матче. Наиболее вероятен мяч украинского форварда «Жироны» Артема Довбика – 1.98.

Вторым котируется Савио – 3.00, а третьим – Виктор Цыганков (3.20).

Ранее букмекеры обновили коэффициенты на титул жиронцев в Ла Лиге 2023/24.