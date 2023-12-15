Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
Испания
15 декабря 2023, 20:55 |
1704
3

Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны

18 декабря жиронцы сыграют против «Алавеса» в 17-м туре Ла Лиги

15 декабря 2023, 20:55 |
1704
3
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Алавесом».

Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Фаворитом поединка являются хозяева. Коэффициент на их победу составляет 1.59.

Ничья котируется по 4.46. Успех «Алавеса» оценивается в 6.11.

Лондонская букмекерская контора William Hill выставил коэффициенты на наиболее вероятных авторов голов в этом матче. Наиболее вероятен мяч украинского форварда «Жироны» Артема Довбика1.98.

Вторым котируется Савио – 3.00, а третьим – Виктор Цыганков (3.20).

Ранее букмекеры обновили коэффициенты на титул жиронцев в Ла Лиге 2023/24.

По теме:
ХАВИ: «Я не думаю об отставке»
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу котировки букмекеров азарт Савио Морейра
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Футбол | 15 декабря 2023, 12:18 50
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?

Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубковой кампании 2023/24

С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
Футбол | 14 декабря 2023, 23:57 23
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом

Луганчане завершили год уверенной победой

С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Футбол | 15.12.2023, 06:23
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.12.2023, 21:01
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Футбол | 15.12.2023, 15:10
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Ого! Найбільш ймовірним є гол від центр-форварда команди-фаворита?! Це фантастика! Такого ніколи раніше не було... давайте побільше таких новин)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс 122
Хороший форвард .Сразу идет на ворота .Напоминает Левандовски времен Боруссии и Баварии
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 5
Футбол
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
14.12.2023, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем