ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел отличный матч против «Вильярреала» (4:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги. Наш соотечественник пропустил лишь один мяч после сложного удара в середине второго тайма, на что его партнеры ответили четырьмя точными ударами – в итоге «сливочные» одержали уверенную победу.

После матча футболист поздравил всех с отличным результатом, опубликовав пост в Instagram.

«Последняя победа в году дома с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы всегда нам оказываете», – написал наш соотечественник.