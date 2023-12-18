Испания18 декабря 2023, 09:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:36
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ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала
Украинец поздравил болельщиков с отличным результатом
18 декабря 2023, 09:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:36
1571
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел отличный матч против «Вильярреала» (4:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги. Наш соотечественник пропустил лишь один мяч после сложного удара в середине второго тайма, на что его партнеры ответили четырьмя точными ударами – в итоге «сливочные» одержали уверенную победу.
После матча футболист поздравил всех с отличным результатом, опубликовав пост в Instagram.
«Последняя победа в году дома с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы всегда нам оказываете», – написал наш соотечественник.
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