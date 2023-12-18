Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала
Испания
18 декабря 2023, 09:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:36
1571
0

ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала

Украинец поздравил болельщиков с отличным результатом

18 декабря 2023, 09:27 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:36
1571
0
ФОТО. Лунин отреагировал на разгромную победу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел отличный матч против «Вильярреала» (4:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги. Наш соотечественник пропустил лишь один мяч после сложного удара в середине второго тайма, на что его партнеры ответили четырьмя точными ударами – в итоге «сливочные» одержали уверенную победу.

После матча футболист поздравил всех с отличным результатом, опубликовав пост в Instagram.

«Последняя победа в году дома с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы всегда нам оказываете», – написал наш соотечественник.

По теме:
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
ФОТО. Андрей Лунин поддержал партнера по Реалу после ужасной травмы
Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Андрей Лунин Реал Мадрид Реал - Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига болельщики
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17 декабря 2023, 22:48 15
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ

Словения выиграла домашний турнир

Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Футбол | 17 декабря 2023, 11:23 0
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом

Жулиано покидает «Интернасьонал»

Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Футбол | 18.12.2023, 04:34
Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Футбол | 18.12.2023, 07:12
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
Роналду не попал в топ-10. Названы лучшие игроки в истории МЮ
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17.12.2023, 16:40
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 18
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем