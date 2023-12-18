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ITF
18 декабря 2023, 09:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:24
521
1

ФТУ передала управление женской теннисной сборной Фонду Элины Свитолиной

Большие изменения в украинском теннисе

18 декабря 2023, 09:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 09:24
521
1
ФТУ передала управление женской теннисной сборной Фонду Элины Свитолиной
ФТУ. Элина Свитолина

Федерация тенниса Украины (ФТУ) объявила о передаче управления женской теннисной сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг в Фонд Элины Свитолиной на следующие четыре года (2024-2027).

«Этот исторический шаг подчеркивает желание ФТУ объединить усилия с Фондом Элины Свитолиной для обеспечения сбалансированного подхода к развитию женского тенниса в Украине. Элина Свитолина, самая успешная украинская теннисистка, будет активно участвовать в формировании стратегии и подготовке сборной к высоким стандартам соревнований», – говорится в сообщении ФТУ.

Президент ФТУ Сергей Лагур выразил уверенность в успешном сотрудничестве и выразил Элине Свитолиной благодарность за преданность развитию украинского тенниса: «Передача управления сборной является шагом вперед к нашей цели – развитию и популяризации украинского тенниса. Надеемся, такое сотрудничество принесет улучшение результатов нашей сборной».

Элина Свитолина поблагодарила за доверие и подчеркнула, что женский теннис в Украине действительно имеет большие перспективы: «Сегодня шесть украинских спортсменок входят в число 100 самых успешных теннисисток мира. И под управлением профессиональной команды Фонда национальная сборная способна продемонстрировать высокий результат в Кубке Билли Джин Кинг – женском командном чемпионате мира по теннису. У нас есть все шансы на то, чтобы привезти кубок мира в Украину».

Ранее сборная Украины обыграла Нидерланды в раунде Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и в следующем году сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Румынии.

Отметим, что уже несколько лет между украинскими теннисистками и ФТУ существовал конфликт.

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Федерация тенниса Украины Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Источник Федерация тенниса Украины
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Arctic
Мабуть справді хороше рішення!👍
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