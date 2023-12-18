Экс-наставник сборной Украины возглавил женскую сборную Саудовской Аравии

Экс-наставник женской сборной Украины по футболу Луис Кортес официально назначен главным тренером женской национальной команды Саудовской Аравии.

37-летний испанский специалист подписал контракт, который будет действовать до 2027 года.

Луис Кортес возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года по август 2023 года. Сине-желтые под его руководством не сумели отобраться на ЧМ-2023, заняв в квалификации 3-е место в группе, впереди оказались команды Испании и Шотландии.

В своей тренерской карьере Луис Кортес работал наставником женской Барселоны, с которой выиграл женскую Лигу чемпионов 2020/21 и был признан УЕФА лучшим тренером 2021 года.