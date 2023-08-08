Женская сборная Украины осталась без главного тренера

Женская сборная Украины по футболу осталась без главного тренера. Луис Кортес объявил о своем уходе на личной странице в Инстаграме.

Причина – контракт тренера истекает 31 августа текущего года и не будет продлен. Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

В своем заявлении Кортес отметил, что у него была цель построить в Украине амбициозный проект, однако из-за широкомасштабного вторжения россии его реализация стала невозможной.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока что не объявила ни об уходе Кортеса, ни о том, кто займет его должность.