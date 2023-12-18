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18 декабря 2023, 04:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:38
476
0

Три топ-голкипера. Кто получит награду УЕФА для лучшего вратаря?

В числе претендентов вошли: Яссин Буну, Тибо Куртуа и Эдерсон

18 декабря 2023, 04:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:38
476
0
Три топ-голкипера. Кто получит награду УЕФА для лучшего вратаря?
FIFA

Недавно были объявлены три голкипера-финалиста премии FIFA, которую получит лучший вратарь 2023 года.

В числе претендентов на премию вошли: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

Эта награда будет вручена самым выдающемуся голкиперу, в учет принимается матчи за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Первоначально 5 игроков были номинированы на награду. Из этого шорт-листа трое финалистов были выбраны международным жюри, в состав которого вошли тренеры и капитаны национальных сборных, футбольные журналисты и болельщики, голосовавшие на официальном сайте ФИФА.

Обладатель награды будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

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награды ФИФА Яссин Буну Тибо Куртуа Эдерсон лучший вратарь Севилья Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник ФИФА
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