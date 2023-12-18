Три топ-голкипера. Кто получит награду УЕФА для лучшего вратаря?

Недавно были объявлены три голкипера-финалиста премии FIFA, которую получит лучший вратарь 2023 года.

В числе претендентов на премию вошли: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

Эта награда будет вручена самым выдающемуся голкиперу, в учет принимается матчи за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Первоначально 5 игроков были номинированы на награду. Из этого шорт-листа трое финалистов были выбраны международным жюри, в состав которого вошли тренеры и капитаны национальных сборных, футбольные журналисты и болельщики, голосовавшие на официальном сайте ФИФА.

Обладатель награды будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.