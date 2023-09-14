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14 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
353
0

Известны претенденты на награду лучшему вратарю от FIFA

FIFA определила пятерку номинантов на награду лучшему вратарю года

14 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
353
0
Известны претенденты на награду лучшему вратарю от FIFA
Twitter (Фабриціо Романо)

FIFA определила пятерку номинантов на свою награду лучшему вратарю года - The Best FIFA Men's Goalkeeper.

На получение награды претендуют вратари из пяти стран, трех континентов и трех европейских чемпионатов:

Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»), Андре Онана (Камерун, «Интер»), Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.

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Яссин Буну Эдерсон Тибо Куртуа Андре Онана Марк-Андре Тер Штеген награды ФИФА лучший вратарь
Источник ФИФА
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