Другие новости14 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
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Известны претенденты на награду лучшему вратарю от FIFA
FIFA определила пятерку номинантов на награду лучшему вратарю года
14 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 14 сентября 2023, 17:59
353
0
FIFA определила пятерку номинантов на свою награду лучшему вратарю года - The Best FIFA Men's Goalkeeper.
На получение награды претендуют вратари из пяти стран, трех континентов и трех европейских чемпионатов:
Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»), Андре Онана (Камерун, «Интер»), Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»).
Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.
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