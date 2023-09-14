Известны претенденты на награду лучшему вратарю от FIFA

FIFA определила пятерку номинантов на свою награду лучшему вратарю года - The Best FIFA Men's Goalkeeper.

На получение награды претендуют вратари из пяти стран, трех континентов и трех европейских чемпионатов:

Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»), Андре Онана (Камерун, «Интер»), Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Голосование должно базироваться на периоде с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 и не учитывать чемпионат мира в Катаре.