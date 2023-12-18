Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Португалия
18 декабря 2023, 04:34 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:41
126
0

Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам

Страж ворот «Бенфике» вне конкуренции среди вратарей

18 декабря 2023, 04:34 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:41
126
0
Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин является лидером рейтинга, который составлен среди его коллег по амплуа из пяти ведущих футбрльных чемпионатов Европы.

Украинец имеет лучший процент предотвращенных голов, который у него равен 22.

Напомним, в воскресенье, 17 декабря, в 14-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» с Трубиным в воротах на выезд переиграла «Брагу» со счетом 1:0. В компенсированное время поединка украинец спас свою команду, совершив отменный сейв ногой.

По теме:
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
Брага – Бенфика – 0:1. Клиншит Трубина. Видео гола, обзор матча
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17 декабря 2023, 07:45 2
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии

Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Футбол | 17 декабря 2023, 11:23 0
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом
Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом

Жулиано покидает «Интернасьонал»

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 17.12.2023, 12:46
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Футбол | 17.12.2023, 20:53
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 1
Теннис
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
16.12.2023, 07:05 2
Бокс
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
16.12.2023, 12:52 3
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем