Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Страж ворот «Бенфике» вне конкуренции среди вратарей
Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин является лидером рейтинга, который составлен среди его коллег по амплуа из пяти ведущих футбрльных чемпионатов Европы.
Украинец имеет лучший процент предотвращенных голов, который у него равен 22.
Напомним, в воскресенье, 17 декабря, в 14-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» с Трубиным в воротах на выезд переиграла «Брагу» со счетом 1:0. В компенсированное время поединка украинец спас свою команду, совершив отменный сейв ногой.
🔝 % de Golos Evitados (Defesas / xSaves) @ Ligas Top-5 🇪🇺 + #LigaPortugal— GoalPoint (@_Goalpoint) December 17, 2023
1⃣ Anatoliy Trubin 🇺🇦 (Benfica 🇵🇹) 21,9%
2⃣ Luiz Júnior 🇧🇷 (Famalicão 🇵🇹) 17,3%
3⃣ Pietro Terracciano 🇮🇹 (Fiorentina 🇮🇹) 16,4%
4⃣ Ricardo Velho 🇵🇹 (Farense 🇵🇹) 15,8%
5⃣ Arthur Desmas 🇫🇷 (Le Havre 🇫🇷)… pic.twitter.com/vGeClvqUQu
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