Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам

Голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин является лидером рейтинга, который составлен среди его коллег по амплуа из пяти ведущих футбрльных чемпионатов Европы.

Украинец имеет лучший процент предотвращенных голов, который у него равен 22.

Напомним, в воскресенье, 17 декабря, в 14-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» с Трубиным в воротах на выезд переиграла «Брагу» со счетом 1:0. В компенсированное время поединка украинец спас свою команду, совершив отменный сейв ногой.