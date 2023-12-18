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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 02:13 | Обновлено 18 декабря 2023, 02:18
87
0

В УПЛ установлен новый рекорд по удалениям

2023 год оказался «урожайным» на удаления

18 декабря 2023, 02:13 | Обновлено 18 декабря 2023, 02:18
87
0
В УПЛ установлен новый рекорд по удалениям
СК Днепр-1

В первой части сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге арбитры 50 раз предъявляли красные карточки футболистам команд.

В результате 2023 года вместив в себя вторую часть сезона-2022/2023 и первую часть нынешней кампании, оказался самым «урожайным» в истории проведения чемпионатов страны. Всего арбитры показали игрокам красную карточку 85 раз, в том числе - 35 в весенней части прошлого сезона.

Чаще всего футболисты досрочно покидали поле в мае (17 раз) и в августе (16 случаев).

Начиная с 1992 года, когда стали проводиться независимые чемпионаты Украины, зафиксировано уже 1546 удалений футболистов из 48 клубов.

Ранее Sport.ua определил лучших игроков первой части сезона-2023/2024 по средним оценкам.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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