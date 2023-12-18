В УПЛ установлен новый рекорд по удалениям

В первой части сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге арбитры 50 раз предъявляли красные карточки футболистам команд.

В результате 2023 года вместив в себя вторую часть сезона-2022/2023 и первую часть нынешней кампании, оказался самым «урожайным» в истории проведения чемпионатов страны. Всего арбитры показали игрокам красную карточку 85 раз, в том числе - 35 в весенней части прошлого сезона.

Чаще всего футболисты досрочно покидали поле в мае (17 раз) и в августе (16 случаев).

Начиная с 1992 года, когда стали проводиться независимые чемпионаты Украины, зафиксировано уже 1546 удалений футболистов из 48 клубов.

Ранее Sport.ua определил лучших игроков первой части сезона-2023/2024 по средним оценкам.