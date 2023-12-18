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  4. Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Испания
18 декабря 2023, 01:35 |
493
2

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал

17 декабря «сливочные» обыграли «желтую субмарину» со счетом 4:1

18 декабря 2023, 01:35 |
493
2
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Такой показатель Андрея является худшим среди всех игроков основы «Реала». Ниже оценка только у Орельена Тчуамени (5.9), который вышел на замену на 79-й минуте вместо Тони Крооса.

Лучшим игроком матча был признан Лука Модрич (9.0), который оформил гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Вильярреал – 4:1

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лучший игрок WhoScored Лука Модрич Орельен Тчуамени Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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uausa
Адміни, гра закінчилась з рахунком 4-1 а не 2-0
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tato88
у пропущеному не винен + зробив хороший сейв - це явно не 6.0
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