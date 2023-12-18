Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Такой показатель Андрея является худшим среди всех игроков основы «Реала». Ниже оценка только у Орельена Тчуамени (5.9), который вышел на замену на 79-й минуте вместо Тони Крооса.

Лучшим игроком матча был признан Лука Модрич (9.0), который оформил гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Вильярреал – 4:1