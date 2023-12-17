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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Могли выиграть у Ливерпуля, если бы использовали шансы»
Англия
17 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:15
123
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Могли выиграть у Ливерпуля, если бы использовали шансы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высоко оценил игру своей команды

17 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:15
123
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Могли выиграть у Ливерпуля, если бы использовали шансы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о тяжелой борьбе за очки на «Энфилде» против «Ливерпуля» (0:0).

«Каждый набранный балл очень важен. В футболе главное – результат, и мы могли бы выиграть сегодня, если бы воспользовались своими шансами.

Мы взяли это очко и довольны, потому что «Ливерпуль» находится в очень хорошей форме здесь. На «Энфилде» они всегда забивают, и мы этого избежали, не дали им создать моменты и забить. Все игроки моей команды сыграли хорошо.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и защиты. Если у меня и есть критические замечания, то они заключаются в том, что нам следовало бы больше пасовать в штрафную, чтобы создать им сложности. Это следующий шаг, который мы должны сделать.

Мы должны стать более последовательными в своих действиях», – сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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