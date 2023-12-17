Отец Кевина отверг возможность переезда своего сына в Шахтер

Отец вингера «Палмейраса» Кевина, которого бразильская пресса в последний год перманентно сватает в «Шахтер», Хосе Карлос «Веа» прокомментировал очередную порцию слухов о возможном уходе своего сына из стана действующего чемпиона Бразилии.

«Перспективы Кевина в «Палмейрасе» очень хорошие: он останется в «Палмейрасе», где мы очень благодарны клубу за возможность подняться в ряды профессионалов. Перспектива в том, что в 2024 году он будет играть больше, иметь больше минут, больше возможностей и сможет демонстрировать свой футбол, что очень хорошо, и он очень хорошо тренировался для этого», – заявил Хосе Карлос «Веа», который также является агентом молодого футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Шахтер» вернулся к идее по подписанию Кевина и сделал «Палмейрасу» предложение на 7+3 миллионов евро.