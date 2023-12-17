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Чемпионат Испании
Альмерия
17.12.2023 15:00 – FT 0 : 0
Мальорка
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Испания
17 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:46
107
1

ВИДЕО. День мира. В Ла Лиге зафиксировано три ничьих подряд за день

Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 17-го тура Ла Лиги

17 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:46
107
1
ВИДЕО. День мира. В Ла Лиге зафиксировано три ничьих подряд за день
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 17-го тура чемпионата Испании

В Ла Лиге зафиксировано три ничьих подряд за день.

Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря

Альмерия – Мальорка – 0:0

Реал Сосьедад – Бетис – 0:0

Лас-Пальмас – Кадис – 1:1

Голы: Пехиньо, 7 – Крис Рамос, 83.

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Источник Sport.ua
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Aries2005
А Реал взяв і зіпсував цей день
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