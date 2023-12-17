Испания17 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:46
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ВИДЕО. День мира. В Ла Лиге зафиксировано три ничьих подряд за день
Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 17-го тура Ла Лиги
17 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:46
107
1
Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 17-го тура чемпионата Испании
В Ла Лиге зафиксировано три ничьих подряд за день.
Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря
Альмерия – Мальорка – 0:0
Реал Сосьедад – Бетис – 0:0
Лас-Пальмас – Кадис – 1:1
Голы: Пехиньо, 7 – Крис Рамос, 83.
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