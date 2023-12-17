Он верил в Коноплянку. На 72-м году умер президент Краковии

Президент польского ФК «Краковия» Януш Филипяк умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил Польский футбольный союз.

«Польский футбольный союз с глубокой печалью и сожалением воспринял известие о том, что президент «Краковии» Януш Филипяк скончался в возрасте 71 года. Мы хотели бы выразить глубочайшие соболезнования семье, друзьям, родственникам Януша и всему сообществу «Краковии», – сказано в заявлении.

Филипяк был госпитализирован 30 сентября 2023 года в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. С тех пор он находился в фармакологической коме до 17 декабря.

Отметим, что Филипяк с 1998 года также был председателем совета директоров IT-компании Comarch, которую сам и основал. Также она был профессором технических наук с более чем сотней научных публикаций. В 2000 году Януш Филипяк впервые вошел в список 100 богатейших поляков. Президентом «Краковии» он был с 2004 года.

ФК «Краковия» хорошо известна украинским болельщикам по выступлениям в этой команде Евгения Коноплянки. Филипяк неоднократно говорил, что верит в украинского исполнителя, но в итоге Коноплянке покинул польский клуб, так и не оправдав надежд тренерского штаба и руководства.

«Краковия» занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Польши, рискуя покинуть элитный дивизион.