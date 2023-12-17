Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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WTA
17 декабря 2023, 21:40 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:51
1220
1

«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram

Даяна не понимает, почему ее так осуждают в социальных сетях

17 декабря 2023, 21:40 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:51
1220
1
«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на критику за русскоязычный пост в инстаграме.

«Очень много хейта было по поводу этого видео: русская песня, русская подпись... Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27000 семьям, детям, ВСУ, больницам, и многое другое.

Вечная борьба с WTA против россиян, постоянные напоминания о войне в любых интервью, поддержка Украины, которую я делаю, и большинство из нее не публичная, об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда Украинка! Я всегда Одесситка!», – написала Ястремская в сторис.

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видео Даяна Ястремская
Источник Instagram
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Комментарии 1
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micha(ZAKARPATTJA)
Так якщо ти все це робиш, ти молодець. Але не паплюж це такими треками, твої вони чи не твої. Ти маєш розуміти як налаштовані українці до всього російського, а ти ще представляєш Україну. Для чого дражнити людей?
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