«Во-первых, это мой трек». Ястремская ответила на критику а Instagram

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила на критику за русскоязычный пост в инстаграме.

«Очень много хейта было по поводу этого видео: русская песня, русская подпись... Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27000 семьям, детям, ВСУ, больницам, и многое другое.

Вечная борьба с WTA против россиян, постоянные напоминания о войне в любых интервью, поддержка Украины, которую я делаю, и большинство из нее не публичная, об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда Украинка! Я всегда Одесситка!», – написала Ястремская в сторис.