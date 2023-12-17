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17 декабря 2023, 14:01 |
1965
2

ВИДЕО. Ястремская разозлила фанатов русскоязычным постом под рос. песню

Украинская теннисистка получила волну хейта в социальных сетях

17 декабря 2023, 14:01 |
1965
2
ВИДЕО. Ястремская разозлила фанатов русскоязычным постом под рос. песню
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская разозлила своих фанатов русскоязычным постом в Instagram.

К тому же, на видео 23-летней спортсменки звучит русская песня. «Русские треки задолбали! 10 лет войне скоро будет...» – написал один из комментаторов.

Другой пользователь предложил Даяне вспомнить о войне:

«Солнышко, посмотри что сегодня ночью было в Одесском районе и продолжай дальше популяризировать песни д****а... может на следующий раз упадет на твой дом».

Напомним, Ястремская является уроженкой Одессы. Ранее Даяна поднялась на несколько мест в мировом рейтинге WTA.

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Даяна Ястремская видео
Источник Instagram
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anacreon
Ще одна... День зашкварів тенісисток. 
Раніше футболісти здавалися самим глупими зі спортсменів. Але наші тенісистки впевнено перехоплюють цей статус.
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+5
SuperMario
Мне лично больше интересно,а чья это песня,кто поет?? любительница "русского мира" или нет
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+1
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