ВИДЕО. Ястремская разозлила фанатов русскоязычным постом под рос. песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская разозлила своих фанатов русскоязычным постом в Instagram.

К тому же, на видео 23-летней спортсменки звучит русская песня. «Русские треки задолбали! 10 лет войне скоро будет...» – написал один из комментаторов.

Другой пользователь предложил Даяне вспомнить о войне:

«Солнышко, посмотри что сегодня ночью было в Одесском районе и продолжай дальше популяризировать песни д****а... может на следующий раз упадет на твой дом».

Напомним, Ястремская является уроженкой Одессы. Ранее Даяна поднялась на несколько мест в мировом рейтинге WTA.