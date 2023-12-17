ВИДЕО. Ястремская разозлила фанатов русскоязычным постом под рос. песню
Украинская теннисистка получила волну хейта в социальных сетях
Украинская теннисистка Даяна Ястремская разозлила своих фанатов русскоязычным постом в Instagram.
К тому же, на видео 23-летней спортсменки звучит русская песня. «Русские треки задолбали! 10 лет войне скоро будет...» – написал один из комментаторов.
Другой пользователь предложил Даяне вспомнить о войне:
«Солнышко, посмотри что сегодня ночью было в Одесском районе и продолжай дальше популяризировать песни д****а... может на следующий раз упадет на твой дом».
Напомним, Ястремская является уроженкой Одессы. Ранее Даяна поднялась на несколько мест в мировом рейтинге WTA.
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