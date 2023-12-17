ВИДЕО. Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал
Нил Мопе влетел плечом в Эмилиано Мартинеса во время матча «Брентфорд» – «Астон Вилла»
Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брентфорд». Победу в матче одержали бирмингемцы со счетом 2:1.
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Во время матча произошел интересный эпизод. Французский нападающий «пчел» Нил Мопе на скорости влетел плечом во вратаря «вилланов» Эмилиано Мартинеса. Реакция аргентинца была слишком наигранной, из-за чего болельщики заподозрили его в умышленной симуляции для того, чтобы потянуть игровое время. В итоге арбитр матча наградил Нила Мопе желтой карточкой.
ВИДЕО Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал
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