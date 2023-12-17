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  4. ВИДЕО. Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал
Англия
17 декабря 2023, 21:53 |
1924
0

ВИДЕО. Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал

Нил Мопе влетел плечом в Эмилиано Мартинеса во время матча «Брентфорд» – «Астон Вилла»

17 декабря 2023, 21:53 |
1924
0
ВИДЕО. Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брентфорд». Победу в матче одержали бирмингемцы со счетом 2:1.

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Во время матча произошел интересный эпизод. Французский нападающий «пчел» Нил Мопе на скорости влетел плечом во вратаря «вилланов» Эмилиано Мартинеса. Реакция аргентинца была слишком наигранной, из-за чего болельщики заподозрили его в умышленной симуляции для того, чтобы потянуть игровое время. В итоге арбитр матча наградил Нила Мопе желтой карточкой.

ВИДЕО Чемпиона мира атаковали в АПЛ. Упал и кричал

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Источник Sport.ua
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