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Чемпионат Англии
Брентфорд
17.12.2023 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
17 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:04
344
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Астон Вилла в большинстве дожала Брентфорд, Ярмолюк вышел на замену

«Вест Хэм» забил три сухих гола «Вулверхэмптону»

17 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:04
344
0
Астон Вилла в большинстве дожала Брентфорд, Ярмолюк вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Брентфорд» в домашних стенах не сумел выстоять в матче против одного из сенсационных лидеров АПЛ текущего сезона – «Астон Виллы». Хозяева забили гол в раздевалку, но после удаления Бена Ми во втором тайме все же дрогнули, пропустив два гола в меньшинстве.

На 90+7 минуте за неспортивное поведение был удален еще и игрок «Астон Виллы». Наставнику бирмингемского клуба Унаи Эмери показали желтую карточку.

Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 89-й минуте и тоже получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Еще в одной встрече «Вест Хэм» с комфортным преимуществом переиграл «Вулверхэмптон», показав отличную реализацию.

Чемпионат Англии. 17-й тур

«Брентфорд» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Льюис-Поттер (45) – Морено (77), Уоткинс (85).

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0
Голы: Кудус (22, 32), Боуэн (74).

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Источник Sport.ua
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