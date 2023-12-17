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Испания
17 декабря 2023, 20:31 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:32
2017
4

Кепа пока отдыхает. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги

Украинец сыграет в матче чемпионата Испании

17 декабря 2023, 20:31 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:32
2017
4
Кепа пока отдыхает. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Реал в 22:00 начнет матч чемпионата Испании против Вильярреала. В основном составе мадридцев выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Конкурент Лунина Кепа Аррисабалага восстановился после травмы и сыграл в середине недели в Лиге чемпионов, но Андрей пока сохраняет место основного в Ла Лиге.

Для Лунина это будет 9-й матч в нынешнем сезоне.

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Реал Мадрид Вильярреал Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitason
Закончилась мелодрама и гадание кто будет стоять сегодня на воротах!!
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+4
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avk2307
Правильное решение, Лунин пусть доказывает.
Соперник правда сегодня серьезный.Они моного по воротам бьют.
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+1
Владислав Рейский
Неожидано, думал опять наепут его как всегда
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0
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