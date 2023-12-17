Кепа пока отдыхает. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги

Реал в 22:00 начнет матч чемпионата Испании против Вильярреала. В основном составе мадридцев выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Конкурент Лунина Кепа Аррисабалага восстановился после травмы и сыграл в середине недели в Лиге чемпионов, но Андрей пока сохраняет место основного в Ла Лиге.

Для Лунина это будет 9-й матч в нынешнем сезоне.