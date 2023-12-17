Испания17 декабря 2023, 20:31 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:32
2017
4
Кепа пока отдыхает. Лунин выйдет в основе на матч Ла Лиги
Украинец сыграет в матче чемпионата Испании
17 декабря 2023, 20:31 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:32
2017
4
Реал в 22:00 начнет матч чемпионата Испании против Вильярреала. В основном составе мадридцев выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
Конкурент Лунина Кепа Аррисабалага восстановился после травмы и сыграл в середине недели в Лиге чемпионов, но Андрей пока сохраняет место основного в Ла Лиге.
Для Лунина это будет 9-й матч в нынешнем сезоне.
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Соперник правда сегодня серьезный.Они моного по воротам бьют.