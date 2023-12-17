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  4. ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?
Англия
17 декабря 2023, 20:05 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:27
4103
0

ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?

Соперник за это получил красную карточку

17 декабря 2023, 20:05 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:27
4103
0
ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

17 декабря, состоялся матч 17-го тура АПЛ, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брентфорд». Победу в матче одержали бирмингемцы со счетом 2:1.

Участие в матче принял и Егор Ярмолюк, появившийся на поле на 89-й минуте. Украинец принял участие в стычке между игроками обеих команд в концовке матча. Егора ударил в лицо полузащитник «вилланов» Бубакар Камара, который за этот эпизод был удален с поля, а Ярмолюк получил желтую карточку.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 10 матчей и пока результативными действиями не отметился.

ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк Бубакар Камара драка видео
Источник Sport.ua
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