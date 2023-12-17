17 декабря, состоялся матч 17-го тура АПЛ, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Брентфорд». Победу в матче одержали бирмингемцы со счетом 2:1.

Участие в матче принял и Егор Ярмолюк, появившийся на поле на 89-й минуте. Украинец принял участие в стычке между игроками обеих команд в концовке матча. Егора ударил в лицо полузащитник «вилланов» Бубакар Камара, который за этот эпизод был удален с поля, а Ярмолюк получил желтую карточку.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 10 матчей и пока результативными действиями не отметился.

ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АПЛ. Что случилось?