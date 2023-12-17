Марино ПУШИЧ: «Я в Шахтере два месяца, а кажется, что прошло два года»

18 декабря «Шахтер» в Японии проведет благотворительный матч против команды «Ависпа Фукуока». Тренер Марино Пушич рассказал о ситуации в клубе и том, как приходится работать в ситуации войны в Украине.

- Добрый вечер. Во-первых, я бы хотел поблагодарить вас, японский народ и клуб «Ависпа Фукуока», за приглашение и за такой красивый поступок. Это всегда приятно. Благодарность от нас всех, особенно от моих игроков, работников клуба и народа Украины. Это отличная инициатива, и мы очень благодарны за то, что мы здесь. Конечно, мы приехали играть в футбол и хотели бы показать людям, что такое «Шахтер», показать красивую игру, чтобы зрители получили удовольствие. И мы надеемся, что в будущем будет больше таких благотворительных мероприятий, но без таких ужасающих поводов, как война. Мы все надеемся, что все скоро закончится. Но организация таких благотворительных акций для людей – всегда фантастическая инициатива. Повторюсь, мы очень благодарны за это.

– В этом году вы лично столкнулись с войной в Украине. Какая сейчас ситуация у ФК «Шахтер» (Донецк)?

– Обстоятельства, конечно, не такие, которые должны быть у футбольного клуба или спортсмена. Из-за этой ситуации условия не из легких, но есть невероятная сила: сила духа, сила братства между сотрудниками клуба, которые в течение очень длительного периода живут и работают как одна семья, отлично выполняют совместную работу, чтобы помочь команде и мне, тренеру, сфокусироваться на основной задаче – играть в футбол. И мы им за это благодарны. Ситуация неидеальна, как я уже говорил, но мы надеемся, что она скоро закончится. Однако из этих обстоятельств возникает важный вопрос: что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы найти наилучший выход из сложившейся ситуации? И ответ на это: играть в футбол как можно лучше, быть максимально успешными и дарить людям радость и, что особенно важно, давать стране повод для гордости, представляя ее на европейской арене. Это долг, но в то же время прекрасный долг, потому что мы знаем, для чего это делаем. Также я очень уважаю и восхищаюсь всеми людьми в клубе, работающими при таких обстоятельствах. Это действительно невероятно. Я в клубе всего два месяца, но иногда мне кажется, что прошло уже два года – это много говорит об интенсивности нашей совместной работы в таких условиях. И когда я вижу этих людей, как тяжело они работают, как они преданы клубу, как мои игроки работают с хорошим настроением, много путешествуя, прилагая усилия, чтобы представлять свою страну и клуб, но прежде всего страну, в европейских соревнованиях, я очень ими горжусь.

– В чем первостепенное значение этого благотворительного матча в Японии?

– Как вы сказали, это благотворительная игра, что очень важно и за что мы очень благодарны. Организовывать такие матчи не так просто и нелегко путешествовать, чтобы их сыграть. Но мы это делаем с большой любовью. Поэтому мы очень благодарны за эти возможности и будем пытаться еще раз показать людям красивую игру, которую они все запомнят, и попробуем, что важно, привлечь внимание к ситуации в Украине. Надеюсь, мир поможет решить эти проблемы и люди будут жить так, как должен жить каждый – в мире и благополучии. Мы все на это надеемся и молимся об этом. Как вы все знаете, иногда нет слов, чтобы описать ситуацию, ты можешь пытаться найти слова, но на самом деле их будет недостаточно. Но, повторюсь, давайте вместе завтра сделаем что-то приятное, чтобы запомнить эту игру для этого доброго дела. И надеемся, что эта война закончится как можно скорее, чтобы люди жили в мире и согласии. И еще я хочу добавить, что у мира есть человеческая обязанность – помогать решить эти проблемы, и должен не забывать об этой обязанности. Это не только наше обязательство как клуба, игроков и тренера – играть благотворительные матчи, привлекать внимание к этой ситуации, для других стран это еще масштабнее – речь идет о человечности. Это долг всего мира, все должны действовать соответственно.

– «Ависпа Фукуока» в этом году победила в Кубке Джейлиги. Каково ваше первое впечатление от команды?

– Да, мы знаем, что вы выиграли Кубок, и поздравляем вас с этим. Знаем, что команда заняла 7 место в чемпионате Японии, что, по моему мнению, является очень неплохим достижением. Также нам известно, что команда играет в динамичный футбол, любит сражаться в каждом эпизоде, однако больше деталей узнаем завтра на встрече. Надеюсь, это будет отличная игра с кучей хороших моментов, которая понравится зрителям. Обе команды здесь для того, чтобы создать нечто особенное.

– «Шахтер» прибыл сюда после завершения официального сезона, дорога была продолжительной. Но болельщики в Украине очень рады, что эта игра и этот тур в Японию состоятся, многие спрашивают: планируете ли вы сотрудничать с японским футболом? Может быть, в будущем увидим трансферы японских футболистов в «Шахтер»?

– Да, футбол – глобальное явление, и это его хорошая черта. Как тренер, у меня отличный опыт работы с несколькими японскими игроками. Последний пример – Уэда в «Фейеноорде». Насколько я знаю японских футболистов, могу только выразить восхищение их страстью, стремлением к развитию, отношением к работе, а также личными качествами, которые, конечно, у каждого разные. Многие японские футболисты играют на очень высоком уровне, на уровне Лиги чемпионов. Как я уже говорил, имею очень хороший опыт работы с ними. Что касается подписания «Шахтером» японского игрока в будущем, то могу сказать, что это возможно, но пока точно не знаю. Следует обсуждать следующее трансферное окно, которыми будут наши действия. Увидим. В любом случае, мы надеемся, что футболисты из-за границы увидят, что в Украине можно играть. Да, обстоятельства не всегда легкие, но играть можно, можно проявить себя, быть на хорошем уровне в хорошо организованном клубе, таком как «Шахтер» (Донецк).