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Англия
17 декабря 2023, 18:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:18
772
0

Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ

Клуб из Бирмингема впервые выиграл 25 матчей в чемпионате за календарный год

17 декабря 2023, 18:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 18:18
772
0
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» обыграла на выезде «Брентфорд» (2:1).

Таким образом, в 2023 году клуб из Бирмингема выиграл 25 матчей в АПЛ, что является самым большим количеством побед в календарном году за всю его историю.

За календарный год «Астон Вилла» набрала уже 81 очко в сумме, по этому показателю она вторая после «Манчестер Сити».

Отметим, что «Астон Виллу» с ноября 2022 года тренирует испанский специалист Унаи Эмери. Сейчас клуб идет в тройке лидеров чемпионата, набрав в последних 6 матчах АПЛ 16 очков.

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Источник Sport.ua
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