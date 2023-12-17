Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» обыграла на выезде «Брентфорд» (2:1).

Таким образом, в 2023 году клуб из Бирмингема выиграл 25 матчей в АПЛ, что является самым большим количеством побед в календарном году за всю его историю.

За календарный год «Астон Вилла» набрала уже 81 очко в сумме, по этому показателю она вторая после «Манчестер Сити».

Отметим, что «Астон Виллу» с ноября 2022 года тренирует испанский специалист Унаи Эмери. Сейчас клуб идет в тройке лидеров чемпионата, набрав в последних 6 матчах АПЛ 16 очков.