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  4. Андре ОНАНА: «Кто-то думает, что лучший вратарь ЛЧ стал худшим в мире?»
Англия
17 декабря 2023, 17:11 |
1481
0

Андре ОНАНА: «Кто-то думает, что лучший вратарь ЛЧ стал худшим в мире?»

Кипер уверен в своих силах

17 декабря 2023, 17:11 |
1481
0
Андре ОНАНА: «Кто-то думает, что лучший вратарь ЛЧ стал худшим в мире?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана согласен, что не лучшим образом провел первую часть сезона, однако уверен, что скоро исправит ситуацию.

«Я знаю, что могу играть лучше, поэтому собой я недоволен. У «Манчестер Юнайтед» сейчас не лучший момент, но ситуация изменится. Неужели кто-то думает, что лучший вратарь минувшей Лиги чемпионов стал худшим в мире? Это не так».

«Все это временно, я буду в порядке», — уверен Онана.

Вратарь в нынешнем сезоне не показывает свой уровень ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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