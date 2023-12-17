Андре ОНАНА: «Кто-то думает, что лучший вратарь ЛЧ стал худшим в мире?»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана согласен, что не лучшим образом провел первую часть сезона, однако уверен, что скоро исправит ситуацию.

«Я знаю, что могу играть лучше, поэтому собой я недоволен. У «Манчестер Юнайтед» сейчас не лучший момент, но ситуация изменится. Неужели кто-то думает, что лучший вратарь минувшей Лиги чемпионов стал худшим в мире? Это не так».

«Все это временно, я буду в порядке», — уверен Онана.

Вратарь в нынешнем сезоне не показывает свой уровень ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов.