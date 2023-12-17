Монфис травмировался в матче выставочного турнира в Лондоне

Известный французский теннисист Гаэль Монфис не смог завершить выставочный матч против Джека Дрейпера во время финального турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне.

Во время матча Монфис получил травму лодыжки, а в турнирных правилах не предусмотрена возможность медицинского перерыва.

Интересно заметить, что в прошлом году эти два игрока играли в официальном матче, и тогда француз был вынужден сняться.

Ultimate Tennis Showdown – это международная индивидуальная теннисная лига, основанная в 2020 году.

Ранее Монфис рассказал о том, чему его научила Свитолина.