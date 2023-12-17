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ATP
17 декабря 2023, 16:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 16:30
273
0

Монфис травмировался в матче выставочного турнира в Лондоне

Гаэль был вынужден снятся с соревнований

17 декабря 2023, 16:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 16:30
273
0
Монфис травмировался в матче выставочного турнира в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Известный французский теннисист Гаэль Монфис не смог завершить выставочный матч против Джека Дрейпера во время финального турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне.

Во время матча Монфис получил травму лодыжки, а в турнирных правилах не предусмотрена возможность медицинского перерыва.

Интересно заметить, что в прошлом году эти два игрока играли в официальном матче, и тогда француз был вынужден сняться.

Ultimate Tennis Showdown – это международная индивидуальная теннисная лига, основанная в 2020 году.

Ранее Монфис рассказал о том, чему его научила Свитолина.

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Источник Sport.ua
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