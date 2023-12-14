Монфис рассказал о том, чего его научила Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о 3 уроках, которые он получил от своей жены Элины Свитолиной:

«Думаю, что отчасти я достиг того уровня, на котором нахожусь, благодаря вере в то, что у каждого есть чему меня научить, поэтому я хочу поделиться некоторыми вещами, которые я перенял от людей, которых знаю или которыми просто восхищаюсь, что в случае с моей женой Элиной соответствует обоим этим пунктам.

1. Очень важно занимать определенную позицию.

Очень заманчиво всегда занимать среднюю позицию и оставаться нейтральным, не рискуя никого обидеть. И во многих случаях это может быть разумным решением. Но иногда, когда это действительно важно для вас, занять твердую позицию – это самое сильное, что вы можете сделать, хотя бы для себя. Отстаивая то, во что вы верите, вы, безусловно, подвергаетесь критике, но в конечном итоге это дает вам ощущение целостности и соответствия самому себе. Это урок мужества, которым я так восхищаюсь.

2. Отделите свои трудности от себя.

Начиная с материнства и до наших последующих возвращений на корт, давления публичной жизни до ее глубоко личной связи с ситуацией в Украине – Элина показала мне искусство разделения без чрезмерного отождествления. Ее способность сохранять ясную голову в хаосе просто поражает. Один из способов, который я пытаюсь применить в своей жизни, – это не принимать ничего лично. Если кто-то критикует мою игру или пишет обо мне что-то грубое в Интернете, я напоминаю себе, что это не про меня. Это так просто, но это помогает избавиться от стрессовой ситуации.

3. Ответственность может быть как полезной, так и рискованной

Особенно во время моего долгого восстановления и в первый год жизни с нашей дочерью Элина показала мне, что «замедлиться» не значит «пропустить». Я понял, что, когда выполняешь задачу с достаточным вниманием, даже самые скучные вещи, такие как работа по дому, становятся приятными. Как игрок, муж и отец, я пришел к выводу, что быть ответственным не только важно, но и очень круто».