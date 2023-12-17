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Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 13:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 14:09
291
0

СУДАКОВ: «Все мечтают как можно быстрее вернуться на Донбасс Арену»

Полузащитник «горняков» – о значимости стадиона в Донецке для клуба и команды

17 декабря 2023, 13:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 14:09
291
0
СУДАКОВ: «Все мечтают как можно быстрее вернуться на Донбасс Арену»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков признался в сожалении по поводу отсутствия в своей карьере игр на поле «Донбасс Арены», которая находится во временно оккупированном сейчас Донецке.

«Мне не повезло сыграть на «Донбасс Арене», но все понимают, что для «Шахтера», как команды, и всех болельщиков – это очень особенное место. Очень переживаем, что уже на протяжении 10 лет не можем играть на этой арене, с той поддержкой, которая была.

Все мечтают как можно быстрее вернуться на стадион и в первую очередь услышать гимны Украины и «Шахтера», – расcказал Судаков.

Напомним, в воскресенье, 17 декабря, «Шахтер» провел в Токио тренировку в преддверии благотворительного матча с клубом «Ависпа Фукуока».

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Георгий Судаков Донбасс Арена Шахтер Донецк
Источник Трибуна
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