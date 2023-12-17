СУДАКОВ: «Все мечтают как можно быстрее вернуться на Донбасс Арену»
Полузащитник «горняков» – о значимости стадиона в Донецке для клуба и команды
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков признался в сожалении по поводу отсутствия в своей карьере игр на поле «Донбасс Арены», которая находится во временно оккупированном сейчас Донецке.
«Мне не повезло сыграть на «Донбасс Арене», но все понимают, что для «Шахтера», как команды, и всех болельщиков – это очень особенное место. Очень переживаем, что уже на протяжении 10 лет не можем играть на этой арене, с той поддержкой, которая была.
Все мечтают как можно быстрее вернуться на стадион и в первую очередь услышать гимны Украины и «Шахтера», – расcказал Судаков.
Напомним, в воскресенье, 17 декабря, «Шахтер» провел в Токио тренировку в преддверии благотворительного матча с клубом «Ависпа Фукуока».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка сыграет против россиянки Мирры Андреевой
Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии