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Украина. Первая лига
17 декабря 2023, 12:39 | Обновлено 17 декабря 2023, 12:53
540
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку в одном из парков Токио

«Горняки» готовятся к благотворительному матчу с «Ависпа Фукуока»

17 декабря 2023, 12:39 | Обновлено 17 декабря 2023, 12:53
540
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку в одном из парков Токио
ФК Шахтер Донецк

17 декабря игроки донецкого «Шахтера», находящиеся в Японии, провели в токийском Центральном парке Синдзюку тренировку.

Место для занятия тренерский штаб Марино Пушича выбрал неподалеку от мэрии Токио. Парк Синдзюку строился как сад императорского дворца и сейчас является излюбленным местом для отдыха и занятий спортом среди жителей японской столицы.

Под присмотром Пушича и его ассистентов футболисты «Шахтера» занимались беговой работой, провели разминку и выполнили некоторые упражнения. Сессия длилась недолго – примерно 30 минут. Сегодня – в воскресенье 17-го числа – «оранжево-черных» также ждет предматчевая пресс-конференция.

Благотворительный матч «Ависпа Фукуока» – «Шахтер» состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе, начало – в 12:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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