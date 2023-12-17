ФОТО. Шахтер провел тренировку в одном из парков Токио

17 декабря игроки донецкого «Шахтера», находящиеся в Японии, провели в токийском Центральном парке Синдзюку тренировку.

Место для занятия тренерский штаб Марино Пушича выбрал неподалеку от мэрии Токио. Парк Синдзюку строился как сад императорского дворца и сейчас является излюбленным местом для отдыха и занятий спортом среди жителей японской столицы.

Под присмотром Пушича и его ассистентов футболисты «Шахтера» занимались беговой работой, провели разминку и выполнили некоторые упражнения. Сессия длилась недолго – примерно 30 минут. Сегодня – в воскресенье 17-го числа – «оранжево-черных» также ждет предматчевая пресс-конференция.

Благотворительный матч «Ависпа Фукуока» – «Шахтер» состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе, начало – в 12:00 по киевскому времени.