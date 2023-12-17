Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо
Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Динамо»
Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 17-го тура УПЛ.
– В заключительной игре года против «Динамо» у вас было два удаления и пенальти в ваши ворота. Объективно ли это объективно?
– Многие говорят, в том числе президент «Динамо» Игорь Суркис, что мы на судей постоянно жалуемся. Мы с 13-й минуты вдесятером играли, надо было перестраиваться, чтобы надежно сыграть в защите. Мы же не будем играть с «Динамо» в открытый футбол. По удалению Артема Вовкуна никаких возражений быть не может. Все верно, мы даже не высказывались против этого.
Но по первому голу «Динамо» в наши ворота на 67-й минуте вопросы есть. Уже во многих программах разные журналисты разбирали, что офсайд был в том эпизоде. А кроме того, Бенито не смог бы выйти на ударную позицию, если бы перед этим не толкнул нашего футболиста. Такого движения нашего защитника в эпизоде не было бы. Видно было, что его толкнули сзади, отобрали мяч и пробили по воротам. Забили гол.
У нас претензии к арбитру, что он не увидел. Многие телеканалы разбирали этот момент и сошлись во мнении, что там также было вне игры. Если по удалению вопросов нет, то этот момент вызвал у нас эмоции.
– По удалению Мороза на 84-й минуте у вас тоже нет вопросов?
– Нет, игрок действовал грубо, было справедливое наказание. Мы стараемся адекватно подходить к этим вопросам. О нас говорят, что мы всегда жалуемся на судей. Но мы стараемся защищать наших ребят и команду, если ошибки реально есть.
На зимний перерыв «Оболонь» идет 13-й в турнирной таблице. В активе «пивоваров» 14 очков в 16 матчах УПЛ.
Ранее Валерий Иващенко раскритиковал женщин-арбитров в футболе, из-за чего получил обвинения в сексизме от болельщиков.
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просто нытье ради нытья, там где вообще не к чему придраться.
Бенито мяч получил от игрока Оболони, даже умственно отсталому понято, что офсайда быть не может. Фола там тоже не было, Бенито выставил ногу и прикрыл мяч от защитника. При этом они находились бок в бок, что предполагает силовую борьбу в рамках правил.