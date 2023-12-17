Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 17-го тура УПЛ.

– В заключительной игре года против «Динамо» у вас было два удаления и пенальти в ваши ворота. Объективно ли это объективно?

– Многие говорят, в том числе президент «Динамо» Игорь Суркис, что мы на судей постоянно жалуемся. Мы с 13-й минуты вдесятером играли, надо было перестраиваться, чтобы надежно сыграть в защите. Мы же не будем играть с «Динамо» в открытый футбол. По удалению Артема Вовкуна никаких возражений быть не может. Все верно, мы даже не высказывались против этого.

Но по первому голу «Динамо» в наши ворота на 67-й минуте вопросы есть. Уже во многих программах разные журналисты разбирали, что офсайд был в том эпизоде. А кроме того, Бенито не смог бы выйти на ударную позицию, если бы перед этим не толкнул нашего футболиста. Такого движения нашего защитника в эпизоде не было бы. Видно было, что его толкнули сзади, отобрали мяч и пробили по воротам. Забили гол.

У нас претензии к арбитру, что он не увидел. Многие телеканалы разбирали этот момент и сошлись во мнении, что там также было вне игры. Если по удалению вопросов нет, то этот момент вызвал у нас эмоции.

– По удалению Мороза на 84-й минуте у вас тоже нет вопросов?

– Нет, игрок действовал грубо, было справедливое наказание. Мы стараемся адекватно подходить к этим вопросам. О нас говорят, что мы всегда жалуемся на судей. Но мы стараемся защищать наших ребят и команду, если ошибки реально есть.

На зимний перерыв «Оболонь» идет 13-й в турнирной таблице. В активе «пивоваров» 14 очков в 16 матчах УПЛ.

Ранее Валерий Иващенко раскритиковал женщин-арбитров в футболе, из-за чего получил обвинения в сексизме от болельщиков.