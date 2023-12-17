Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 14:13 |
642
9

Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Динамо»

17 декабря 2023, 14:13 |
642
9
Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 17-го тура УПЛ.

– В заключительной игре года против «Динамо» у вас было два удаления и пенальти в ваши ворота. Объективно ли это объективно?

– Многие говорят, в том числе президент «Динамо» Игорь Суркис, что мы на судей постоянно жалуемся. Мы с 13-й минуты вдесятером играли, надо было перестраиваться, чтобы надежно сыграть в защите. Мы же не будем играть с «Динамо» в открытый футбол. По удалению Артема Вовкуна никаких возражений быть не может. Все верно, мы даже не высказывались против этого.

Но по первому голу «Динамо» в наши ворота на 67-й минуте вопросы есть. Уже во многих программах разные журналисты разбирали, что офсайд был в том эпизоде. А кроме того, Бенито не смог бы выйти на ударную позицию, если бы перед этим не толкнул нашего футболиста. Такого движения нашего защитника в эпизоде не было бы. Видно было, что его толкнули сзади, отобрали мяч и пробили по воротам. Забили гол.

У нас претензии к арбитру, что он не увидел. Многие телеканалы разбирали этот момент и сошлись во мнении, что там также было вне игры. Если по удалению вопросов нет, то этот момент вызвал у нас эмоции.

– По удалению Мороза на 84-й минуте у вас тоже нет вопросов?

– Нет, игрок действовал грубо, было справедливое наказание. Мы стараемся адекватно подходить к этим вопросам. О нас говорят, что мы всегда жалуемся на судей. Но мы стараемся защищать наших ребят и команду, если ошибки реально есть.

На зимний перерыв «Оболонь» идет 13-й в турнирной таблице. В активе «пивоваров» 14 очков в 16 матчах УПЛ.

Ранее Валерий Иващенко раскритиковал женщин-арбитров в футболе, из-за чего получил обвинения в сексизме от болельщиков.

По теме:
В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами
КАЛИТВИНЦЕВ – о Бени Макуана: «Он – Килиан Мбаппе»
Президент Миная обвинил УАФ и Динамо в заговоре и атаке на его клуб
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Валерий Иващенко Динамо - Оболонь
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17 декабря 2023, 07:45 2
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии

Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
Футбол | 16 декабря 2023, 19:35 46
Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ
Худший игрок из основы Челси. Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ

16 декабря лондонцы на своем поле обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0

Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Футбол | 16.12.2023, 20:04
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17.12.2023, 14:28
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
МИЧЕЛ: «У Цыганкова дискомфорт в ноге. Посмотрим, сможет ли он сыграть»
Футбол | 17.12.2023, 15:16
МИЧЕЛ: «У Цыганкова дискомфорт в ноге. Посмотрим, сможет ли он сыграть»
МИЧЕЛ: «У Цыганкова дискомфорт в ноге. Посмотрим, сможет ли он сыграть»
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ну и клоун ))
просто нытье ради нытья, там где вообще не к чему придраться.
Бенито мяч получил от игрока Оболони, даже умственно отсталому понято, что офсайда быть не может. Фола там тоже не было, Бенито выставил ногу и прикрыл мяч от защитника. При этом они находились бок в бок, что предполагает силовую борьбу в рамках правил. 
Ответить
+4
romario1501
Який офсайд ??? Гольову передачу віддав ваш гравець .
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
гравець Оболоні свідомо віддав пас гравцю Динамо: 100% офсайд !!!  
Ответить
+3
Лига конференций без динамо
Уже пивзавод обыграть не могут без помощи  шуб 
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
Alexey75
Всё верно сказал
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 13
Футбол
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
15.12.2023, 21:56 33
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 22
Футбол
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
15.12.2023, 15:10 26
Футбол
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
15.12.2023, 20:14 6
Футбол
Валлин назвал лучшего супертяжеловеса на данный момент
Валлин назвал лучшего супертяжеловеса на данный момент
15.12.2023, 14:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем