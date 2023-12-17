В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Тренер по физподготовке «Шахтера» Карло Николини накануне жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы назвал самого нежелательного соперника для «горняков».

«Уровень Лиги Европы значительно поднялся по сравнению с прошлыми розыгрышами. Сейчас в плей-офф присутствуют игроки высокого калибра, есть хорошие команды, прежде всего «Рома» и лиссабонский «Спортинг». Команду Моуриньо следует избегать, у них есть международный опыт игр с футболистами топ-уровня, а еще в матчах на вылет они очень опасны. Кроме того, учитывая время года, в которое мы собираемся играть, нам будет очень сложно встретиться с «Ромой», ведь она будет находиться в самом разгаре, а мы после зимнего перерыва проведем свой первый официальный матч, поэтому нам будет сложно поддерживать темп игры», - заявил Николини.є

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Напомним, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится завтра, 18 декабря.