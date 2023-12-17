КАЛИТВИНЦЕВ – о Бени Макуана: «Он – Килиан Мбаппе»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев сравнил своего подопечного Бени Макуана со звездой мирового футбола Килианом Мбаппе.

– Бени Макуана стал настоящим открытием для УПЛ: трансферная стоимость игрока за период пребывания конголезца в клубе выросла, СМИ называют его одним из самых интересных иностранцев в украинском чемпионате, он также выиграл несколько номинаций от УПЛ, как лучший игрок месяца, кстати, за октябрь тоже. Как вы можете охарактеризовать Бени с тренерской точки зрения?

– Его адаптация шла не быстро и именно от головы. Что я имею в виду: человек попал в незнакомую страну, он прекрасно понимает и поддерживает нашу страну, в которой есть война. Он прекрасно это понимает и согласился на переезд сюда. Но все было не так легко, сначала на эмоциях он здорово забегал. Но он молодой юноша и ему нужно еще многому научиться. Те промежуточные награды, которые он получает – это лишь аванс. Он имеет данные, но самое главное – это тренировочный процесс. А остальное – это мы показываем нашим любимым болельщикам, чем мы занимались в течение недели. Важно концентрироваться на тренировочном процессе, на обучении. Мы готовы помогать дальше развивать те качества, которые у него есть, но многому еще надо научиться. В последнее время мне нравится то, как он горит в желании стать лучшим.

– Сам Бени говорил, что во Франции его сравнивали с Килианом Мбаппе. С каким футболистом вы могли бы его сравнить?

– Скажу честно, я раньше не знал с кем его сравнивали. Когда я получил материалы по нему, стал очень внимательно смотреть, то первая фамилия, которая пришла в голову – Мбаппе. Когда мы впервые встретились с ним на тренировочном сборе в Австрии, то я сказал: не знаю, говорили ли тебе об этом, но для меня ты чистый Мбаппе.

Да, и техника бега, антропометрия, и скорость, которая есть – то действительно, первое, что приходит в голову – это Килиан Мбаппе. Но быть похожим на Мбаппе и быть Мбаппе – это немножко разные вещи. Если он станет в нашей команде Мбаппе – дай Бог.

В сезоне 2023/24 на счету Бени Макуана 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 19 матчах.