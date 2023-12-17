ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

16 декабря 2023 года состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 69 минут. За это время 22-летний футболист не успел отличиться результативным действием, однако достаточно неплохо обострял игру. На его счету 2 удачные попытки дриблинга из 5, а также 2 заработанных фола. Один из фанатов «Челси» выложил видео с нарезкой всех действий украинца, подписав ее: «Несомненно, лучший вингер мира».

Больше всего болельщикам запомнился эпизод, в котором Михаил решил пробить с дальней дистанции, но и близко не попал в ворота.

ВИДЕО. «Лучший вингер мира». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда