Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Англия
17 декабря 2023, 10:15 |
1797
4

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

17 декабря 2023, 10:15 |
1797
4
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря 2023 года состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле 69 минут. За это время 22-летний футболист не успел отличиться результативным действием, однако достаточно неплохо обострял игру. На его счету 2 удачные попытки дриблинга из 5, а также 2 заработанных фола. Один из фанатов «Челси» выложил видео с нарезкой всех действий украинца, подписав ее: «Несомненно, лучший вингер мира».

Больше всего болельщикам запомнился эпизод, в котором Михаил решил пробить с дальней дистанции, но и близко не попал в ворота.

ВИДЕО. «Лучший вингер мира». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

По теме:
Миколенко и Ко отметились историческим клубным достижением
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Шеффилд Юнайтед видео
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
Футбол | 16 декабря 2023, 19:05 5
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен

На 58-й минуте капитан гостей Том Локьер потерял сознание

Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Футбол | 17 декабря 2023, 06:20 0
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 17 декабря в 16:00 по Киеву

Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
Футбол | 16.12.2023, 18:46
Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Бернли. Названа причина
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16.12.2023, 18:43
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Футбол | 17.12.2023, 04:45
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulbinder
Да там у него брака было немерянно,обрезок...не прикалывайтесь)
Ответить
+1
dudigo78
Мудрик зіграв, як Мудрик. Багато біганини з нульовим вихлопом. Чимось ккд Бєсєдіна нагадує
Ответить
0
FunnyCat_____
тонко, Спорт юа, тонко
Ответить
-1
dimando560
Може це він протролив?)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 13
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 7
Футбол
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
16.12.2023, 07:05 2
Бокс
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56
Бокс
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
16.12.2023, 10:58 1
Футбол
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
15.12.2023, 21:56 33
Футбол
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
15.12.2023, 15:10 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем