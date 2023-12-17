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Англия
17 декабря 2023, 08:50 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:01
600
0

Миколенко и Ко отметились историческим клубным достижением

«Эвертон» с украинцем повторил серию 21-летней давности

17 декабря 2023, 08:50 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:01
600
0
Миколенко и Ко отметились историческим клубным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 декабря, в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на выезде переиграл «Бернли» со счетом 2:0.

Этот выигрыш позволил «ирискам» довести свою победную серию до 4 матчей. Они впервые с ноября 2002 выдали такую серию в чемпионате Англии и не пропускали по ее ходу голов.

До этого «синие» в АПЛ обыграли «Ноттингем Форест» (1:0), «Ньюкасл» (3:0) и «Челси» (2:0).

«Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, имея 16 очков при штрафе в 10 пунктов за нарушение финансового фэйр-плей, занимает 16-е место в турнирной таблице сезона

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
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