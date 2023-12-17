Миколенко и Ко отметились историческим клубным достижением

В субботу, 16 декабря, в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на выезде переиграл «Бернли» со счетом 2:0.

Этот выигрыш позволил «ирискам» довести свою победную серию до 4 матчей. Они впервые с ноября 2002 выдали такую серию в чемпионате Англии и не пропускали по ее ходу голов.

До этого «синие» в АПЛ обыграли «Ноттингем Форест» (1:0), «Ньюкасл» (3:0) и «Челси» (2:0).

«Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, имея 16 очков при штрафе в 10 пунктов за нарушение финансового фэйр-плей, занимает 16-е место в турнирной таблице сезона