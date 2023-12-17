Уникальный легионер. Определен лучший игрок Кривбасса в декабре

«Кривбасс» из Кривого Рога уведомил о том, что полузащитник Джихад Бизимана признан лучшим игроком команды в декабре.

Легионер из Руанды, который, к слову, является автором первого в УПЛ гола представителей своей страны, победил в опросе, проводившемся «Кривбассом» в официальном телеграм-канале. Бизимана получил поддержку 43% респондентов.

Вторым в опросе стал защитник Иван Дибанго (28%) третьим – полузащитник Андрей Понедельник (17%). У полузащитников Максима Задераки и Хрвое Илича соответственно 8 и 4 процента голосов соответственно.

Джихад Бизимана в декабре сыграл в 2 матча команды, забил 1 гол – победный в ворота «Александрии».