Уникальный легионер. Определен лучший игрок Кривбасса в декабре
В криворожском клубе отметили игру Джихада Бизиманы
«Кривбасс» из Кривого Рога уведомил о том, что полузащитник Джихад Бизимана признан лучшим игроком команды в декабре.
Легионер из Руанды, который, к слову, является автором первого в УПЛ гола представителей своей страны, победил в опросе, проводившемся «Кривбассом» в официальном телеграм-канале. Бизимана получил поддержку 43% респондентов.
Вторым в опросе стал защитник Иван Дибанго (28%) третьим – полузащитник Андрей Понедельник (17%). У полузащитников Максима Задераки и Хрвое Илича соответственно 8 и 4 процента голосов соответственно.
Джихад Бизимана в декабре сыграл в 2 матча команды, забил 1 гол – победный в ворота «Александрии».
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