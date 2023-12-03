Джихад Бизимана открыл голевой счет Уганды в чемпионатах Украины

В матче с «Александрией» (2:1) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 27-летний хавбек «Кривбасса» угандиец Джихад Бизимана. Он стал игроком 65-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 19-й – из Африки.

В рядах криворожцев ранее голевую премьеру отметили футболисты только одного государства – Нигера (Даниэль Соса). А в поединках с александрийцами первые мячи забивали полпреды также одной страны - Мали (Драман Траоре).

К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников игрокам трех стран Черного континента, выступавших в Украине: Замбии, Танзании и ЮАР

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины