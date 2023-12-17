Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 15:00 по Киеву
В понедельник, 18 декабря, в 15:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/16 финала Лиги конференции участвуют 16 клубов: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги Европы (несеяные).
Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/16 финала Лиги конференций.
Противостояния проходят из двух встреч, причем в ответных матчах сеяные команды сыграют дома. Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные – через неделю, 22 февраля.
Победители 8 матчей 1/16 финала выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где в марте присоединяются к 8 победителям групп. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.
Финал Лиги конференций 2023/24 пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.
Лиги конференций 2023/24
1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024
Сеяные команды
- Слован Братислава (Словакия)
- Гент (Бельгия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Легия Варшава (Польша)
- Ференцварош (Венгрия)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия)
- Лудогорец (Болгария)
Несеяные команды
- Олимпиакос (Греция)
- Аякс (Нидерланды)
- Бетис (Испания)
- Штурм Грац (Австрия)
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Серветт (Швейцария)
- Мольде (Норвегия)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 15:00.
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