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Лига конференций
17 декабря 2023, 09:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:26
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Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 15:00 по Киеву

17 декабря 2023, 09:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:26
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Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В понедельник, 18 декабря, в 15:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги конференции участвуют 16 клубов: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/16 финала Лиги конференций.

Противостояния проходят из двух встреч, причем в ответных матчах сеяные команды сыграют дома. Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные – через неделю, 22 февраля.

Победители 8 матчей 1/16 финала выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где в марте присоединяются к 8 победителям групп. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Финал Лиги конференций 2023/24 пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

Лиги конференций 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

  • Слован Братислава (Словакия)
  • Гент (Бельгия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Легия Варшава (Польша)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Айнтрахт Франкфурт (Германия)
  • Лудогорец (Болгария)

Несеяные команды

  • Олимпиакос (Греция)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Бетис (Испания)
  • Штурм Грац (Австрия)
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Серветт (Швейцария)
  • Мольде (Норвегия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 15:00.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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