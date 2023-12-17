В понедельник, 18 декабря, в 15:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги конференции участвуют 16 клубов: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/16 финала Лиги конференций.

Противостояния проходят из двух встреч, причем в ответных матчах сеяные команды сыграют дома. Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные – через неделю, 22 февраля.

Победители 8 матчей 1/16 финала выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где в марте присоединяются к 8 победителям групп. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Финал Лиги конференций 2023/24 пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

Лиги конференций 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

Слован Братислава (Словакия)

Гент (Бельгия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Буде-Глимт (Норвегия)

Легия Варшава (Польша)

Ференцварош (Венгрия)

Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Лудогорец (Болгария)

Несеяные команды

Олимпиакос (Греция)

Аякс (Нидерланды)

Бетис (Испания)

Штурм Грац (Австрия)

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Серветт (Швейцария)

Мольде (Норвегия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 15:00.