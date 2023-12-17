Франция17 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 17 декабря 2023, 04:23
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Лига 1. Поражение Ниццы на выезде, домашняя победа Ланса
Состоялись два поединка чемпионата Франции
17 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 17 декабря 2023, 04:23
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Закончились два поединка французской Лиги 1. В первом из них «Ницца», которая идет на втором месте в турнирной таблице, сенсационно уступила «Гавру» со счетом 1:3.
В другом матче «Ланс» дома победил «Реймс» со счетом 2:0. Перед матчем у команд было поровну очков, но победа «Les Sang et Or» позволила Им оторваться от оппонентов.
Чемпионат Франции 16 тур
Гавр – Ницца – 3:1
Голы: Сабби, 5, 35, Байо, 51, пен – Луше, 90+1
Ланс – Реймс – 2:0
Голы: Саид, 43, Кортес, 75
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Том Луше (Ницца).
81’
Самюэль Грансир (Гавр) получает красную карточку.
81’
Жан-Клер Тодибо (Ницца) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Байо (Гавр).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Гавр).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Гавр).
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