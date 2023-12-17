Лига 1. Поражение Ниццы на выезде, домашняя победа Ланса

Закончились два поединка французской Лиги 1. В первом из них «Ницца», которая идет на втором месте в турнирной таблице, сенсационно уступила «Гавру» со счетом 1:3.

В другом матче «Ланс» дома победил «Реймс» со счетом 2:0. Перед матчем у команд было поровну очков, но победа «Les Sang et Or» позволила Им оторваться от оппонентов.

Чемпионат Франции 16 тур

Гавр – Ницца – 3:1

Голы: Сабби, 5, 35, Байо, 51, пен – Луше, 90+1

Ланс – Реймс – 2:0

Голы: Саид, 43, Кортес, 75

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