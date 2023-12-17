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Чемпионат Франции
Гавр
16.12.2023 18:00 – FT 3 : 1
Ницца
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Франция
17 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 17 декабря 2023, 04:23
15
0

Лига 1. Поражение Ниццы на выезде, домашняя победа Ланса

Состоялись два поединка чемпионата Франции

17 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 17 декабря 2023, 04:23
15
0
Лига 1. Поражение Ниццы на выезде, домашняя победа Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два поединка французской Лиги 1. В первом из них «Ницца», которая идет на втором месте в турнирной таблице, сенсационно уступила «Гавру» со счетом 1:3.

В другом матче «Ланс» дома победил «Реймс» со счетом 2:0. Перед матчем у команд было поровну очков, но победа «Les Sang et Or» позволила Им оторваться от оппонентов.

Чемпионат Франции 16 тур

Гавр – Ницца – 3:1

Голы: Сабби, 5, 35, Байо, 51, пен – Луше, 90+1

Ланс – Реймс – 2:0

Голы: Саид, 43, Кортес, 75

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Том Луше (Ницца).
81’
Самюэль Грансир (Гавр) получает красную карточку.
81’
Жан-Клер Тодибо (Ницца) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Байо (Гавр).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Гавр).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Гавр).
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Ницца Гавр Ланс Реймс Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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