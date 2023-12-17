ФОТО. Денис Олейник встретился с Гусом Хиддинком и Петером Бошем

Во время межсезонья в УПЛ футболист черкасского ЛНЗ Денис Олейник, недавно забивший свой 40-й гол в чемпионатах Украины, посетил Нидерланды, где встретился с двумя известными тренерами – Гусом Хиддинком и Петером Бошем. О поездке футболист рассказал в своем Инстаграмме.

«Во время зимних каникул я поехал в Нидерланды.

Сначала в город Арнем, где играл и получил бесценный опыт. С командой «Витесс» мы играли в Лиге Европы!

Затем я посетил Эйндховен. Там я встретился с Петером Бошем, очень уважаемым тренером команды ПСВ.

Наши хорошие отношения с этим прогрессивным и умным тренером помогли мне пройти стажировку. Мне очень импонирует манера игры, присущая командам Боша! Это наступление, агрессивность, интенсивность, высокий прессинг, контроль мяча и многие другие мелочи, из которых состоит современный большой футбол. Когда я впервые встретил тренера Боша, сразу почувствовал, что у него будет большое будущее в футболе.

Цель моего визита в Нидерланды полностью оправдала поездку! Я глубже познакомился с тренировочным процессом, получил новые знания и много полезных советов.

Ну а вишенкой на торте стало знакомство с легендой мирового футбола, имя которого неизвестно, не нужно обнародовать)))

Спасибо Петеру Бошу и футбольному клубу ПСВ за теплый прием. Желаю ему здоровья и успехов в его, я уверен, светлом будущем! Также хочу поблагодарить Андрея Головаша за помощь в организации», – написал Олейник.