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  4. ФОТО. Денис Олейник встретился с Гусом Хиддинком и Петером Бошем
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17 декабря 2023, 01:45 |
320
1

ФОТО. Денис Олейник встретился с Гусом Хиддинком и Петером Бошем

Во время зимнего отпуска футболист ЛНЗ ездил в Нидерланды

17 декабря 2023, 01:45 |
320
1
ФОТО. Денис Олейник встретился с Гусом Хиддинком и Петером Бошем
Інстаграмм Дениса Олейника. Олейник, Хиддинк, Бош

Во время межсезонья в УПЛ футболист черкасского ЛНЗ Денис Олейник, недавно забивший свой 40-й гол в чемпионатах Украины, посетил Нидерланды, где встретился с двумя известными тренерами – Гусом Хиддинком и Петером Бошем. О поездке футболист рассказал в своем Инстаграмме.

«Во время зимних каникул я поехал в Нидерланды.

Сначала в город Арнем, где играл и получил бесценный опыт. С командой «Витесс» мы играли в Лиге Европы!

Затем я посетил Эйндховен. Там я встретился с Петером Бошем, очень уважаемым тренером команды ПСВ.

Наши хорошие отношения с этим прогрессивным и умным тренером помогли мне пройти стажировку. Мне очень импонирует манера игры, присущая командам Боша! Это наступление, агрессивность, интенсивность, высокий прессинг, контроль мяча и многие другие мелочи, из которых состоит современный большой футбол. Когда я впервые встретил тренера Боша, сразу почувствовал, что у него будет большое будущее в футболе.

Цель моего визита в Нидерланды полностью оправдала поездку! Я глубже познакомился с тренировочным процессом, получил новые знания и много полезных советов.
Ну а вишенкой на торте стало знакомство с легендой мирового футбола, имя которого неизвестно, не нужно обнародовать)))

Спасибо Петеру Бошу и футбольному клубу ПСВ за теплый прием. Желаю ему здоровья и успехов в его, я уверен, светлом будущем! Также хочу поблагодарить Андрея Головаша за помощь в организации», – написал Олейник.

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АРТЕТА: «Быть досрочно первыми в группе, мы бы на это подписались»
Денис Олейник Петер Бош ПСВ Гус Хиддинк
Источник Instagram
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Микола Захарченко
Молодець , Денисе !  Якщо мріє стати тренером , то потрібно вже починати здобувати досвід .
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