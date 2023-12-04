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  4. Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 11:29 | Обновлено 04 декабря 2023, 11:33
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0

Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины

36-летний хавбек ЛНЗ открыл голевой счет в 7-м клубе УПЛ

04 декабря 2023, 11:29 | Обновлено 04 декабря 2023, 11:33
250
0
Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Ворскла Полтава. Денис Олейник

В матче с «Черноморцем» (1:3) Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины. При этом 36-летний хавбек ЛНЗ открыл голевой счет уже в седьмом для себя клубе элитного дивизиона.

Ранее он 21 раз отличился в УПЛ за «Металлист», 9 – за «Днепр», 5 – за «Арсенал», 2 – за «Ворсклу», по 1 – за «Динамо» и «Нефтяник».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Игрок

Клубы

Голы

8

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (2), Шахтер (1), Нива Т (3),

54

Кривбасс (2), Металлург З (2), Металлург Д (35),

Ильичевец (5), Черноморец (4)

8

Валерий ФЕДОРЧУК

Львов (3), Кривбасс (4), Карпаты (2), Днепр (1),

21

Динамо (1), Верес (1), Мариуполь (4), Рух (5)

7

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1),Харьков (14), Шахтер (42),

99

Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)

7

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24),, Карпаты (25), Кривбасс (7),

Металлист (8)

7

Денис ОЛЕЙНИК

Нефтяник (1). Динамо (1), Арсенал (5),

40

Металлист (21), Днепр (9), Ворскла (2), ЛНЗ (1)

7

Игорь ПЛОТКО

Волынь (3), Карпаты (11), Днепр (1), Торпедо (1),

29

Металлург З (1), Кривбасс (2), Металлург М (10)

7

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо (6), Днепр (4), Черноморец (4), Карпаты (8),

28

Металлург З (3), Оболонь (2), Волынь (1)

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Денис Олейник ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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