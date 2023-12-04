Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины
36-летний хавбек ЛНЗ открыл голевой счет в 7-м клубе УПЛ
В матче с «Черноморцем» (1:3) Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины. При этом 36-летний хавбек ЛНЗ открыл голевой счет уже в седьмом для себя клубе элитного дивизиона.
Ранее он 21 раз отличился в УПЛ за «Металлист», 9 – за «Днепр», 5 – за «Арсенал», 2 – за «Ворсклу», по 1 – за «Динамо» и «Нефтяник».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
8
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист (2), Шахтер (1), Нива Т (3),
|
54
|
|
|
Кривбасс (2), Металлург З (2), Металлург Д (35),
|
|
|
|
Ильичевец (5), Черноморец (4)
|
|
8
|
Валерий ФЕДОРЧУК
|
Львов (3), Кривбасс (4), Карпаты (2), Днепр (1),
|
21
|
|
|
Динамо (1), Верес (1), Мариуполь (4), Рух (5)
|
|
7
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (1),Харьков (14), Шахтер (42),
|
99
|
|
|
Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)
|
|
7
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),
|
90
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (24),, Карпаты (25), Кривбасс (7),
|
|
|
|
Металлист (8)
|
|
7
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Нефтяник (1). Динамо (1), Арсенал (5),
|
40
|
|
|
Металлист (21), Днепр (9), Ворскла (2), ЛНЗ (1)
|
|
7
|
Игорь ПЛОТКО
|
Волынь (3), Карпаты (11), Днепр (1), Торпедо (1),
|
29
|
|
|
Металлург З (1), Кривбасс (2), Металлург М (10)
|
|
7
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо (6), Днепр (4), Черноморец (4), Карпаты (8),
|
28
|
|
|
Металлург З (3), Оболонь (2), Волынь (1)
|
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