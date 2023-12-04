В матче с «Черноморцем» (1:3) Денис Олейник забил 40-й мяч в чемпионатах Украины. При этом 36-летний хавбек ЛНЗ открыл голевой счет уже в седьмом для себя клубе элитного дивизиона.

Ранее он 21 раз отличился в УПЛ за «Металлист», 9 – за «Днепр», 5 – за «Арсенал», 2 – за «Ворсклу», по 1 – за «Динамо» и «Нефтяник».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины