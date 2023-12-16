ФОТО. Лицо и реакция Гвардиолы после того, как Ман Сити пропустил на 90+5

16 декабря состоялся матч 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем поле сыграл с «Кристал Пэлас». Игра завершилась результативной ничьей 2:2.

«Горожане» вели по ходу матча со счетом 2:0, но не смогли удержать победный результат. На 90+5 минуте рефери назначил пенальти у ворот Эдерсона, который успешно реализовал Микаэль Олисе.

В объектив камер попали эмоции главного тренера «Манчестер Сити» Джузепа Гвардиолы, после того как его команда снова не смогла выиграть в АПЛ.

ФОТО. Реакция Пепа после того, как Ман Сити пропустил на 90+5

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