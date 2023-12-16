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Англия
16 декабря 2023, 23:18 | Обновлено 16 декабря 2023, 23:20
1871
3

ФОТО. Лицо и реакция Гвардиолы после того, как Ман Сити пропустил на 90+5

«Горожане» не смогли обыграть «Кристал Пэлас»

16 декабря 2023, 23:18 | Обновлено 16 декабря 2023, 23:20
1871
3
ФОТО. Лицо и реакция Гвардиолы после того, как Ман Сити пропустил на 90+5
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

16 декабря состоялся матч 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем поле сыграл с «Кристал Пэлас». Игра завершилась результативной ничьей 2:2.

«Горожане» вели по ходу матча со счетом 2:0, но не смогли удержать победный результат. На 90+5 минуте рефери назначил пенальти у ворот Эдерсона, который успешно реализовал Микаэль Олисе.

В объектив камер попали эмоции главного тренера «Манчестер Сити» Джузепа Гвардиолы, после того как его команда снова не смогла выиграть в АПЛ.

ФОТО. Реакция Пепа после того, как Ман Сити пропустил на 90+5

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола фото эмоции
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Crimea
Він і так лисий, а ці мерзотники доведуть Пепа до інфаркту
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0
Octopus
Не, ну лучшего сезона для смены чемпиона не найти. Готовы ли Ливерпуль и Арсенал принять чемпионскую эстафету?
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0
Андрей Залищук
ай мамаджан!
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0
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