Боруссия Д сыграла вничью с Аугсбургом, РБ Лейпциг победил Хоффенхайм

Сегодня, 16 декабря, прошли матчи чемпионата Германии по футболу.

Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» одержал эффектную победу в матче с «Хоффенхаймом», благодаря двум голам после 70-й минуты. Удачные выезды совершили «Ханденхайм» и «Вольфсбург», добывшие по три очка на чужих полях.

Бундеслига, 15-й тур. 16 декабря

Боруссия Д – Аугсбург – 1:1

Голы: Демирович, 33 – Мален, 35.

Бохум – Унион Берлин – 3:0

Голы: Асано, 45+5, Пасиенсия, 54, Штеггер, 78.

Майнц – Ганденхайм – 0:1

Гол: Пирингер, 12.

Дармштадт – Вольфсбург – 1:1

Гол: Майер, 63.

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Клостерманн, 34, Форсберг, 70, Симакан, 74 – Кабак, 42.