Боруссия Д сыграла вничью с Аугсбургом, РБ Лейпциг победил Хоффенхайм
Состоялось пять матчей 15-го тура Бундеслиги
Сегодня, 16 декабря, прошли матчи чемпионата Германии по футболу.
Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» одержал эффектную победу в матче с «Хоффенхаймом», благодаря двум голам после 70-й минуты. Удачные выезды совершили «Ханденхайм» и «Вольфсбург», добывшие по три очка на чужих полях.
Бундеслига, 15-й тур. 16 декабря
Боруссия Д – Аугсбург – 1:1
Голы: Демирович, 33 – Мален, 35.
Бохум – Унион Берлин – 3:0
Голы: Асано, 45+5, Пасиенсия, 54, Штеггер, 78.
Майнц – Ганденхайм – 0:1
Гол: Пирингер, 12.
Дармштадт – Вольфсбург – 1:1
Гол: Майер, 63.
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Клостерманн, 34, Форсберг, 70, Симакан, 74 – Кабак, 42.
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