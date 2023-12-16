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Чемпионат Германии
Аугсбург
16.12.2023 16:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
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Германия
16 декабря 2023, 22:12 |
33
0

Боруссия Д сыграла вничью с Аугсбургом, РБ Лейпциг победил Хоффенхайм

Состоялось пять матчей 15-го тура Бундеслиги

16 декабря 2023, 22:12 |
33
0
Боруссия Д сыграла вничью с Аугсбургом, РБ Лейпциг победил Хоффенхайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д

Сегодня, 16 декабря, прошли матчи чемпионата Германии по футболу.

Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Аугсбургом», «РБ Лейпциг» одержал эффектную победу в матче с «Хоффенхаймом», благодаря двум голам после 70-й минуты. Удачные выезды совершили «Ханденхайм» и «Вольфсбург», добывшие по три очка на чужих полях.

Бундеслига, 15-й тур. 16 декабря

Боруссия Д – Аугсбург – 1:1
Голы: Демирович, 33 – Мален, 35.

Бохум – Унион Берлин – 3:0
Голы: Асано, 45+5, Пасиенсия, 54, Штеггер, 78.

Майнц – Ганденхайм – 0:1
Гол: Пирингер, 12.

Дармштадт – Вольфсбург – 1:1
Гол: Майер, 63.

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Клостерманн, 34, Форсберг, 70, Симакан, 74 – Кабак, 42.

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Аугсбург РБ Лейпциг Хоффенхайм Ханденхайм Вольфсбург Дармштадт Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Бохум Унион Берлин
Источник Sport.ua
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